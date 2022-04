Southgate s'exprime en faveur d'un élargissement des sélections à 26 joueurs au Mondial

(Belga) Le sélectionneur anglais Gareth Southgate s'est dit en faveur des changements proposés pour les sélections de la Coupe du monde 2022. La FIFA devrait en effet annoncer que les équipes qui se rendront au Qatar pourront emmener 26 joueurs (plutôt que 23 habituellement), comme cela a été le cas lors de l'Euro 2020.

Les entraîneurs des nations qualifiées réclament également que les bancs soient étendus à 15 joueurs pour contenir toute la sélection, alors que les règles en vigueur à l'Euro 2020 les confinaient à 12 joueurs seulement. Southgate a expliqué que les sélectionneurs étaient "unanimes" à propos de la question, démontrant sa position fermement en faveur de la mesure. "Si les effectifs sont plus importants, il faut que tout le monde puisse être disponible pour tous les matchs", a résumé le sélectionneur des 'Three Lions'. L'entraîneur anglais a également voulu mettre en évidence les difficultés de gestion d'une sélection lors d'un tournoi international, notamment lorsqu'il s'agit de maintenir l'investissement de certains joueurs. Cela pourrait expliquer que des coachs décident de ne pas emmener de joueurs supplémentaires, à l'instar de l'Espagnol Luis Enrique qui avait appelé 24 joueurs pour l'Euro. "Quand vous choisissez une équipe, quand vous en avez 11 qui sont contents et 15 qui sont déçus, c'est plutôt ça qui est difficile. C'est ça, gérer", a expliqué Southgate. (Belga)