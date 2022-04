La Liégeoise Amandine Verstappen , 5e du Grand Prix du Portugal et 5e au Mondial

(Belga) Amandine Verstappen (Kawasaki) a pris la 5e place du Grand Prix du Portugal, deuxième des cinq épreuves du championnat du monde de motocross chez les dames, dimanche à Agueda.

La pilote liégeoise a terminé 7e de la première manche et 6e de la seconde. La Néerlandaise Lynn Valk (Yamaha) s'est montrée la plus rapide dans les deux manches et remporte le rendez-vous lusitanien devant Nancy Van De Ven (Yamaha) et l'Allemande Larissa Papenmeier (Yamaha). Lynn Valk, 19 ans, domine le championnat du monde avec 3 victoires sur les quatre manches disputées. Elle compte 97 points pour 91 à Van De Ven. Amandine Verstappen, qui aura 23 ans le 27 avril, est 5e avec 63 points. La troisième des cinq épreuves est prévue en Sardaigne le 15 mai. Le Grand d'Espagne à intu Xanadú - Arroyomolinos est programmé le 29 mai et le Grand Prix de Turquie à Afyonkarahisar le 4 septembre.