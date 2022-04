Le Français Romain Febvre à nouveau opéré

(Belga) Romain Febvre doit reporter sa rentrée en raison d'une nouvelle opération nécessaire à sa jambe, a communiqué son écurie Kawasaki, relayé par le promoteur du MXGP en marge du Grand Prix du Portugal, 4e épreuve du championnat du monde de motocross dimanche.

Le Français avait lourdement chuté durant l'entre saison lors d'un cross à Paris-Bercy et s'était fracturé la jambe droite fin novembre. Vice-champion du monde la saison dernière, Romain Febvre devra subir une greffe osseuse, le processus de revalidation d'une partie de ses fractures nécessitant une nouvelle opération. "J'étais capable de faire du vélo, de nager, de faire du fitness deux fois par semaine, mais je gardais une douleur dans ma jambe et de nouveaux examens ont détecté où se situait le problème", a confié le pilote français qui sera opéré la semaine prochaine. "Personne ne sait combien de temps cela va prendre pour m'en remettre. Mon seul objectif est toujours le même, travailler dur pour revenir le plus vite possible."