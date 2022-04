Oxford-Cambridge - Oxford, sans Augustin Wambersie, bat Cambridge pour la première fois depuis 2017

(Belga) L'université d'Oxford a mis fin à la série de 3 succès consécutifs de Cambridge en remportant la 167e édition de la "Boat Race", célèbre course d'aviron disputée sur la Tamise, dimanche à Londres, en Angleterre.

L'épreuve, créée en 1829, effectuait son retour sur la Tamise après deux années perturbées par la pandémie, avec une annulation en 2020 et une délocalisation en 2021 sur la rivière Great Ouse, dans le Comté de Cambridge. Les 'Dark Blues' d'Oxford, avec cinq olympiens au sein de leur équipage, ont mené de bout en bout les 6,8 kilomètres de la course entre les districts de Putney et Mortlake, devançant les 'Light Blues' de Cambridge d'une longueur et demie. Désigné réserviste cette année, Augustin Wambersie, seul rameur belge à avoir participé à la mythique épreuve lors des deux dernières éditions, n'a pas pu participer au succès de ses équipiers d'Oxford, qui ont décroché une 81e victoire, la première depuis 2017. Cambridge mène toujours avec 85 succès contre 81 pour Oxford dans cette confrontation. En 1877, les deux équipes n'avaient pas été départagées. Dans la 76e édition féminine, les dames de Cambridge ont à nouveau gagné, de deux longueurs, s'imposant pour la 5e année consécutive et établissant un nouveau record du parcours en 18:22. Elles mènent 46 victoires à 30. (Belga)