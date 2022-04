Ligue 1: l'OM en dauphin bondissant, Strasbourg en outsider emballant

L'Olympique de Marseille, renversant à Saint-Etienne (4-2), a sécurisé sa deuxième place et distancé ses concurrents Rennes et Nice, eux-mêmes menacés par la réussite de Strasbourg, quatrième de Ligue 1 après sa victoire 1-0 contre Lens.

A huit journées de la fin du championnat, l'OM a réussi un bon coup à Geoffroy-Guichard, exploitant le nul de Nice et Rennes (1-1) samedi à l'Allianz Riviera. Les Marseillais ont gardé la tête froide malgré le report du match, prévu samedi mais repoussé à cause des chutes de neige, et un début de rencontre raté.

Denis Bouanga a donné des frissons aux Olympiens, d'abord en trompant la vigilance de Pau Lopez (9e, 0-1), coupable d'une inhabituelle faute de main, puis en battant de nouveau le gardien espagnol, finalement sauvé par une position de hors jeu (42e).

Les visiteurs ont réussi cependant à redresser la barre en exploitant la fébrilité des Stéphanois, punis par des penaltys de Dimitri Payet (45e+2, 1-1) et Bamba Dieng (68e, 3-1), et par un but gag contre-son-camp de Timothée Kolodziejczak (60e, 2-1). Amine Harit, titulaire dans le Forez, a corsé l'addition (73e, 4-1) avant la réduction du score du jeune Lucas Gourna-Douath (86e, 4-2).

Avec ce troisième succès d'affilée en L1, l'OM s'avance avec sérénité vers ses prochaines échéances: les quarts de finale de Ligue Europa Conference contre le PAOK Salonique, la réception de Montpellier et le "classique" sur la pelouse du Paris SG.

- Dur pour les derniers -

Saint-Etienne, toujours dix-huitième en position de barragiste, connaît un coup d'arrêt après trois matches sans défaite. Mais l'équipe de Pascal Dupraz trouvera du réconfort dans les faux-pas de ses concurrents pour le maintien: l'avant-dernier Metz reste à bonne distance après sa défaite 2-1 contre Monaco tandis que le 17e Clermont, battu 3-2 par Nantes, ne conserve qu'un point d'avance.

Troyes s'est donné de l'air en dominant Reims (1-0) dans le temps additionnel grâce à Renaud Rippart. Brest a joué un mauvais tour à Montpellier, avec une victoire 2-1 à la Mosson.

Quinzième en fin de saison dernière, Strasbourg joue cette année les trouble-fêtes aux avant-postes de la Ligue 1.

Après leur court succès contre Lens, dimanche, voilà les Alsaciens à la quatrième place avec 51 points, comme Nice accroché samedi par Rennes (1-1), mais qu'ils devancent en vertu d'une meilleure différence de buts. Ils accusent un retard de deux points seulement sur des Rennais qu'ils recevront le 20 avril.

Dans une Meinau bouillante, les Strasbourgeois ont remporté un duel de haute intensité grâce à un penalty de Ludovic Ajorque (67e, 1-0), auteur de son 11e but de la saison, le premier depuis près de trois mois. Le grand attaquant réunionnais en a obtenu un second, mais Jean-Louis Leca a repoussé la tentative de Kevin Gameiro (71e).

Avec cette deuxième défaite en un mois, Lens glisse au classement jusqu'à une neuvième place bien éloignée de ses ambitions européennes. Nantes, Lille et Monaco sont devant.