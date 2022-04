WTA Miami - Elise Mertens battue en finale du double

(Belga) Associée à la Russe Veronika Kudermetova, Elise Mertens a été battue en finale du double au tournoi de tennis WTA 1000 de Miami, une épreuve sur surface dure dotée de 8.369.455 dollars, dimanche en Floride.

Elise Mertens, 3e joueuse du monde en double et Veronika Kudermetova, 6e mondiale, formant la première tête de série du tournoi, ont été surprises par une autre joueuse russe Vera Zvonareva (WTA 40 en double) associée à l'Allemande Laura Siegemund (WTA 93 en double): 7-6 (7/3), 7-5 en 1 heure et 51 minutes de match. En 22 finales, Elise Mertens, 26 ans, compte 15 titres en double en carrière, dont deux avec Kudermetova après un succès conquis à Dubaï cette saison. Le duo, associé de manière régulière depuis le début de la saison, s'était déjà imposé à Istanbul l'an passé lors d'une première collaboration. Elise Mertens compte aussi à son prestigieux palmarès en double trois tournois du Grand Chelem : l'Open d'Australie l'an dernier (avec la Bélarusse Aryna Sabalenka), Wimbledon en 2021 aussi avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh et l'US Open en 2019 avec Sabalenka. C'est son second succès à Miami après sa victoire en 2019 avec Sabalenka dans la foulée d'Indian Wells. Veronika Kudermetova, 24 ans, compte elle deux titres en double à son palmarès sur le circuit WTA, tous les deux donc avec Elise Mertens. (Belga)