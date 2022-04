"L'airbag du Real Madrid": ce journal espagnol s'incline devant Thibaut Courtois

Le Real Madrid fonce vers le titre en Liga. Les Madrilènes possèdent 12 points d'avance sur le Barça et ne semblent plus, à 6 journées de la fin, sous la menace pour le sacre en fin de saison. S'ils en sont là, ils le doivent en particulier à trois hommes: Vinicius, Benzema et Courtois.

Le gardien belge a d'ailleurs encore une fois brillé ce weekend face au Celta, sortant plusieurs parades géniales. Suffisant pour que le journal AS le couvre d'éloges dans son édition du jour. "Le Real Madrid a pris l’habitude de fonctionner soit avec un moteur presque au ralenti, soit en surrégime, selon les soirs. Mais il sait qu’en cas de sortie de virage, il peut compter sur son airbag, Thibaut Courtois", peut-on d'abord lire dans le journal. "Sa liste de miracles s’allonge et ses sauvetages se multiplient, comme les pains et les poissons. Dans Jurassic Park, Jeff Goldblum vous expliquait l’effet papillon en racontant comment le battement d’un papillon à Hong Kong générait une cascade de mouvements presque imperceptibles qui se terminaient par un ouragan balayant le golfe du Mexique. À Madrid, c’est beaucoup plus simple. Courtois bat des ailes dans son rectangle et cela finit par amener Benzema à balayer dans l’autre. Simple", conclut le journaliste, visiblement inspiré.

Des compliments, encore des compliments, toujours des compliments pour le nouveau Roi des cages du Real Madrid.