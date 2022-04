Mettez le popcorn au chaud: Kevin De Bruyne est en mission face au bloc de l'Atlético Madrid

Les deux géants du football anglais Liverpool et Manchester City ouvrent les quarts de finale de la Ligue des champions mardi (21h00), avec un duel contre Benfica pour les Reds, et surtout une opposition de style entre les Citizens et l'Atlético Madrid.

Les joueurs de Pep Guardiola, au football résolument offensif, devront se défaire des Colchoneros de Diego Simeone, adepte de la rigueur défensive et du pragmatisme. Le dernier match européen de l'Atlético était justement une victoire à Manchester, contre le voisin United (1-0, après un nul 1-1 à l'aller), alors que les Citizens n'ont pas eu à forcer leur talent pour disposer du Sporting Portugal en huitièmes de finale (5-0 puis 0-0).

C'est aussi un match entre deux de nos Diables Rouges. Kevin De Bruyne reste la plaque tournante de son club de Manchester City. Il se dessine comme l'un de ceux qui peuvent permettre au club de rejoindre une nouvelle finale, lui qui avait dû en sortir sur blessure contre Chelsea. En face, Yannick Carrasco aurait aimé aider les siens, mais il sera suspendu pour ce match.

Dans le même temps, Liverpool, qui dispute à Manchester City le titre de Premier League et la Coupe d'Angleterre, se rendra à Lisbonne pour y défier Benfica, habitué des joutes européennes.

L'équipe de Jürgen Klopp est dans une forme éblouissante en championnat - dix victoires consécutives - mais reste sur une défaite frustrante quoique sans conséquence à domicile contre l'Inter Milan au tour précédent (1-0, après une victoire 2-0 à Milan).

Ce match aller au Stadio de la Luz a tout du piège pour les Reds, en quête d'un fabuleux quadruplé après avoir déjà remporté la Coupe de la Ligue, mais qui font donc face à un calendrier très éprouvant physiquement.