Auto: Sebastien Loeb fait une pige dans le championnat allemand de voitures de tourisme

Le pilote français Sébastien Loeb participera pour la première fois de sa carrière à une manche du championnat allemand de voitures de tourisme (DTM), du 29 avril au 1er mai à Portimao (Portugal), au sein de l'équipe Red Bull AlphaTauri AF Corse, annoncent lundi les organisateurs de cette compétition.

"Ses victoires en carrière parlent d'elles-mêmes, mais la compétition sera rude contre de très bons pilotes, même pour un Sébastien Loeb" a déclaré le patron du DTM, l'ancien pilote autrichien de F1 Gerhard Berger.

Loeb, nonuple champion du monde des rallyes âgé de 48 ans, déjà engagé en championnat du monde de rallye raid et en Extreme E cette année, remplacera le Néo-Zélandais Nick Cassidy au volant d'une Ferrari 488 pour les deux courses de cette première manche portugaise.

La légende du WRC, dont il détient les records de titres, de victoires (80, dont le dernier Monte Carlo en janvier) et de podiums (120), n'est pas novice sur asphalte: il a fini troisième du championnat du monde des voitures de tourisme en 2014 et 2015, et deuxième des 24 Heures du Mans 2006.

"Tout au long de ma carrière, j'ai toujours aimé passer d'une discipline à l'autre. Le DTM est un championnat réputé et quand l'occasion s'est présentée d'y participer, je m'en suis saisi", a commenté le pilote français, qui récupère au Portugal le volant de Cassidy, engagé parallèlement en Formule E.

La saison de DTM compte huit manches de deux courses. On ignore à ce stade si Loeb aura l'occasion de rééditer l'expérience d'ici la fin de la saison.