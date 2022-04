L'édito d'Emiliano Bonfigli: “La musique classique face au heavy metal”

Vivez les manches aller des quarts de finale de la ligue des Champions sur Club RTL! Ce mardi soir, l'Atletico de Madrid se déplace à Manchester City (20h10) et mercredi, Chelsea reçoit le Real Madrid (20h10).

C’est assez rare que pour être souligné : ce duel entre Manchester City et l’Atletico Madrid est inédit. Jamais en effet Citizens et Colchoneros ne se sont affrontés auparavant. Étonnant, dans la mesure où ces deux équipes ont l’habitude, ces dernières années, de faire partie des quarts de finalistes de la Ligue des Champions. Ce duel est alléchant et intéressant car il oppose deux équipes… que tout semble opposer !

À commencer, bien entendu, par la philosophie de leur entraîneur. Assister à un match de Manchester City, c’est observer une partition mélodieuse : de magnifiques solistes au service du jeu de possession. Les accords sont harmonieux, et les envolées du chef d’orchestre Kevin De Bruyne toujours justes… En face, l’Atletico va certainement revenir à ses bases, entrevues déjà lors du huitième de finale à United : un collectif bien huilé, souvent cynique, parfois irritant, dont le but est le résultat à tout prix. L’efficacité avant tout le reste. Ce duel entre City et l’Atletico, c’est la rencontre, improbable, entre la musique classique et le « Heavy Metal ». L’effet n’est pas le même, mais parfois, le plaisir d’écoute est présent des deux côtés.



Forcément, au niveau des chiffres, ces approches différentes se marquent… Manchester City, avec 23 buts inscrits, est la deuxième attaque la plus prolifique de la compétition, alors que l’Atletico n’a inscrit que 9 buts en 8 matches (18ème attaque de Ligue des Champions). Sans parler des chiffres de possession de balle, largement à l’avantage de City. Deux styles, deux approches, deux philosophies… Le choc des extrêmes en quelque sorte.



En championnat, les courbes sont également différentes. City est leader avec un point d’avance sur Liverpool, et dimanche, Citizens et Reds s’affrontent pour un moment charnière de la saison… En Espagne, l’Atletico est troisième, mais n’espèrent rien de plus, tant l’écart avec le Real Madrid est conséquent (12 points !)…



La première manche de ce quart de finale a lieu à l’Etihad Stadium, là ou City reste sur 18 matches européens sans défaite. Impressionnant ! De son côté, l’Atleti reste sur une série de 6 victoires consécutives toutes compétitions confondues…



Finalement, ces deux équipes que tout oppose, partagent un point commun : elles n’ont jamais remporté la Ligue des Champions. Elles connaissent le poids amère d’une défaite en finale, et les larmes versées après la sueur…