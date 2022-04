Philippe Vande Walle encense Thibaut Courtois avant le choc contre Chelsea

Vivez les manches aller des quarts de finale de la ligue des Champions sur Club RTL! Ce mardi soir, l'Atletico de Madrid se déplace à Manchester City (20h10) et mercredi, Chelsea reçoit le Real Madrid (20h10).

Déjà lors de son passage au Racing Genk, Thibaut Courtois a eu l’occasion de montrer l’étendue de ses qualités au niveau du trafic aérien, de ses arrêts sur la ligne mais également dans les sorties homme contre homme. Par la suite, il est parvenu à entretenir ses points forts tout en en développant d’autres qui font de lui un gardien très complet. Ses plus grands progrès sont à noter au niveau de sa présence physique et mentale sur le terrain mais également en dehors. C’est ce qui s’appelle l’expérience d’un gardien qui arrive à maturité.

Thibaut semble serein lors de chaque situation, il ne va jamais paniquer. L’avantage d’un gardien est d’évoluer de manière plus individuelle que ses coéquipiers. Il peut réaliser un tout grand match en étant battu (exemple face au Paris St-Germain). Même si le Real n’est pas au meilleur de sa forme, Thibaut parvient toujours à sortir son épingle du jeu. Il ose plus, tout en prenant des risques raisonnés. C’est pour toutes ces raisons que l’on peut dire que Thibaut a encore fait un pas de plus en avant… et qu’il est désormais l’un des meilleurs du monde !