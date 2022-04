Manchester City-Atlético Madrid EN DIRECT: déjà une première alerte dans la surface espagnole (0-0)

> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

LE DIRECT

47' - Grosse occasion pour Manchester City ! Gündogan est bien servi dans la surface, se retourne, frappe et place à côté.

45' - C'est reparti du côté de l'Ethiad Stadium. On espère un rien plus de spectacle.

-------

45' - C'est la mi-temps. Et on n'a pas vu grand-chose. Hydratez-vous, on repart dans 15 minutes.

43' - JOHN STONES ! LA FRAPPE A DISTANCE EST nulle. Au-dessus.

41' - De Bruyne réussit un joli contrôle dans la surface, mais réclame un penalty. Il et logiquement refusé.

40' - En fait, c'est un match de centres. Joao Felix et Antoine Griezmann seront enrhumés demain à force de ne toucher aucun ballon.

36' - Cancelo centre mais ne trouve personne. Défensivement, par contre, c'est top mondial à l'Atlético pour le moment.

30' - Toujours rien dans la production de l'Atlético. On laisse clairement le jeu à City, qui reste patient pour le moment.

24' - Deux opportunités pour les Espagnols. Deux pertes de balle mal exploitées par les joueurs de l'Atlético.

22' - Gündogan tente de loin. C'est au-dessus.

21' - L'Atlético joue tout pour la défense, avec deux lignes lorsque les Anglais ont le ballon. C'est pour le moment efficace, mais ça ne donne aucune production.

18' - Les Madrilènes sont totalement inexistants. Derrière, ça se précise déjà. Cancelo fait un festival et sort Mahrez. Son centre est excellent, arrive chez Gündogan, battu de justesse par Oblak.

12' - Première frappe de Kevin De Bruyne. Le Belge voit sa frappé côté gauche déviée dans la surface. Sur le corner, Laporte place à côté.

9' - Première petite opportunité pour les Skyblues. Cancelo frappe à distance, c'est dévié.

5' - Début de match assez hâché. City tente de prendre le ballon, les Madrilènes sont bien organisés et menacent déjà en contre.

0' - Les amis, c'est parti pour une superbe affiche ! J'espère que vous êtes aussi chauds que nous.

Les compositions

Manchester City: Ederson, Stones, Laporte, Ake, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo Silva, Mahrez, De Bruyne, Sterling

Atlético Madrid: Oblak, Lodi, Reinildo, Felipe, Savic, Vrsaljko, Kodogbia, Koke, Llorente, Griezmann, Joao Félix

L'avant match

Les deux géants du football anglais Liverpool et Manchester City ouvrent les quarts de finale de la Ligue des champions mardi (21h00), avec un duel contre Benfica pour les Reds, et surtout une opposition de style entre les Citizens et l'Atlético Madrid.

Les joueurs de Pep Guardiola, au football résolument offensif, devront se défaire des Colchoneros de Diego Simeone, adepte de la rigueur défensive et du pragmatisme. Le dernier match européen de l'Atlético était justement une victoire à Manchester, contre le voisin United (1-0, après un nul 1-1 à l'aller), alors que les Citizens n'ont pas eu à forcer leur talent pour disposer du Sporting Portugal en huitièmes de finale (5-0 puis 0-0).

C'est aussi un match entre deux de nos Diables Rouges. Kevin De Bruyne reste la plaque tournante de son club de Manchester City. Il se dessine comme l'un de ceux qui peuvent permettre au club de rejoindre une nouvelle finale, lui qui avait dû en sortir sur blessure contre Chelsea. En face, Yannick Carrasco aurait aimé aider les siens, mais il sera suspendu pour ce match.