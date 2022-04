NBA - LeBron James forfait pour le match crucial des Lakers à Phoenix

(Belga) LeBron James, insuffisamment remis d'une entorse à la cheville gauche, ne jouera pas mardi soir le match des Lakers à Phoenix, déterminant pour conserver une infime chance d'accrocher les barrages qualificatifs pour les playoffs.

"LeBron James est forfait pour le match de ce soir à Phoenix", a annoncé son équipe sur Twitter. Cette absence sera extrêmement préjudiciable pour L.A. qui n'a plus le droit à l'erreur en cette fin de saison régulière. Il reste quatre rencontres à disputer et les Californiens classés 11e à l'Ouest, à deux victoires derrière San Antonio (10e), doivent les gagner pour éviter le fiasco d'une élimination avant même les play-offs. Une défaite chez les Suns, leaders du championnat, qui serait la 7e d'affilée, pourrait acter cet échec, si dans le même temps les Spurs s'imposent à Denver. Les Lakers, qui ont enregistré le retour encourageant d'Anthony Davis après un mois et demi d'absence, également pour une entorse à une cheville, sont donc tenus à l'exploit chez le cador actuel de la Ligue, certes tourné sur les play-offs à venir et peut-être pas autant mobilisé par ce match sans enjeu pour lui. (Belga)