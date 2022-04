Eurocoupe féminine de basket - Bourges et Venise se disputeront le titre jeudi en finale

(Belga) Les Françaises de Bourges et les Italiennes de Venise s'affronteront jeudi (20h) en finale de l'Eurocoupe féminine de basket. Mardi, les deux clubs se sont imposés dans leur demi-finale respective lors du Final Four disputé à Bourges.

Les hôtes du Final Four ont été longtemps menées par Galatasaray, qui s'est appuyé sur les 21 points de la meneuse américaine Kelsey Plum. Les Turques disposaient encore de 7 points d'avance à l'entame du dernier quart-temps mais Bourges a signé un incroyable retour et s'est imposé 69-67 grâce à un ultime layup de Sarah Michel. Le club français, triple vainqueur de l'Euroligue, tentera de décrocher l'Eurocoupe pour la 2e fois de son histoire après avoir enlevé l'édition 2016. En début de programme, la première demi-finale a vu les Italiennes de Venise s'imposer 85-80 contre les Turques de Mersin. L'Américaine Kayla Bonica Thornton et la Serbe Yvonne Anderson, née Américaine, ont fait la différence avec respectivement 24 et 25 points chacune. Ce sera la troisième finale en quatre éditions pour le club italien, battu par Galatasaray en 2018 et Valence la saison dernière. En préambule de la finale prévue au Palais des Sports du Prado de Bourges, Galatasaray et Mersin s'affronteront dans un duel turc pour la 3e place. (Belga)