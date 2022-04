Ligue des Champions: Liverpool a un pied en demi-finale après sa balade à Benfica (vidéo)

Liverpool s'est imposé face à Benfica, 1-3, à l'occasion de leur match aller en quarts de finale de la Ligue des Champions, mardi soir. Grâce aux buts de Konaté (17e), Mané (34e) et Luis Diaz (87e), et malgré la réduction du score de Nunez (49e), les Reds ont pris une sérieuse option sur la qualification pour les demi-finales.

La première mi-temps a été à sens unique tant Liverpool a pris à la gorge Benfica, profitant de ses attaquants virevoltants pour faire souffrir la charnière centrale composée d'Otamendi et Jan Vertonghen, qui a disputé toute la rencontre. Vlachodimos s'est montré en intervenant devant Salah puis (9e) Keita et Alexander-Arnold (12e), mais il n'a pas fallu beaucoup plus d'un quart d'heure à Liverpool pour prendre l'avantage, lorsque Robertson a déposé un coup de coin sur la tête de Konaté par-dessus la défense lisboète quelque peu désorganisée (0-1, 17e).

Les Reds ont doublé leur avance sur une phase rondement menée : Alexander-Arnold a trouvé Luis Diaz à l'aide d'une diagonale, et le Colombien a remis le ballon de la tête dans la course de Mané qui n'a plus eu qu'à terminer le travail (0-2, 34e). Après une occasion en or manquée par Salah sur une passe en profondeur lobée d'Alexander-Arnold (45e), les 22 acteurs sont retournés aux vestiaires. Au retour sur la pelouse, Benfica a surpris Liverpool et Konaté qui a laissé passer un centre a priori anodin entre ses jambes alors que Nunez traînait derrière lui.

L'attaquant ne s'est pas fait prier pour convertir le cadeau de son adversaire en fusillant Alisson à bout portant (1-2, 49e). Ce but a semblé donné un nouveau souffle aux visités, qui ont adopté une attitude positive et offensive, multipliant les contres et exploitant le positionnement très élevé des Reds. Everton aurait pu égaliser, à l'heure de jeu, mais son tir trop central a trouvé Alisson qui s'est couché rapidement pour empêcher la conclusion d'une contre-attaque fulgurante (60e).

Les changements de Liverpool ont ensuite permis de rééquilibrer les échanges, bien que la menace lisboète ne se soit pas totalement éteinte. Luis Diaz est néanmoins venu définitivement étouffer les espoirs benfiquistes en profitant d'une passe déviée de Keita pour contourner le portier grec et inscrire un dernier but dans les dernières minutes de la rencontre (1-3, 87e), scellant par la même occasion le score final. Benfica tentera de créer l'exploit à Anfield mercredi 13, lors du match retour.