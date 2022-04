Hand: pas de droit à l'erreur pour Montpellier et Paris en barrages retour de C1

Accrochés et contraints au match nul à Porto (29-29) et à Elverum (30-30), les handballeurs de Montpellier et de Paris n'ont pas le droit à l'erreur mercredi et jeudi en barrages retour de la Ligue des champions.

Habitué à avoir au moins un, et jusqu'à trois représentants au Final 4 de la C1 ces dernières années, le hand français, avec le MHB et le PSG, doit cette saison d'abord passer l'obstacle des barrages, puis celui des quarts de finale.

Favoris de leur double confrontation en barrages, les deux clubs de Starligue sont rentrés frustrés de leurs déplacements au Portgual et en Norvège la semaine dernière.

A Porto, Montpellier avait porté son avantage à quatre buts à six minutes de la fin (28-24), et le PSG comptait cinq buts d'avance à l'entame des vingt dernières minutes (22-17) à Elverum. Mais les deux clubs français ont craqué en fin de rencontre, un avertissement sans frais.

Pour passer au tour suivant et défier en quarts de finale respectivement les Polonais de Kielce et les Allemands de Kiel, Montpellier et Paris devront donc s'imposer à domicile. Ils ont fait le plein de confiance en championnat dimanche.

A domicile face à Aix, troisième au classement, Paris a égalé son propre record de 22 victoires consécutives en Starligue, faisant un pas vers un huitième titre consécutif de champion de France.

- Canayer anticipe un "match équilibré" -

Le retour face à Elverum jeudi, toujours à Coubertin, se jouera toutefois dans un tout autre contexte. "C'est tout à fait différent, c'est une autre histoire. Si on perd le match contre Elverum, c'est fini. Il y aura beaucoup de pression", prévient l'entraîneur parisien, l'Espagnol Raul Gonzalez, qui compte sur le soutien du public pour assurer sa place en quarts.

Les Parisiens, amoindris sur leur base arrière par l'absence jusqu'à la fin de saison du Danois Mikkel Hansen, ont enregistré un nouveau coup dur dimanche avec Nedim Remili qui a quitté le terrain après seulement deux minutes de jeu en boitant après s'être tordu la cheville.

De son côté, Montpellier a enchaîné en championnat avec un cinquième succès consécutif (le huitième en neuf matches depuis le début de l'année 2022) contre Istres à domicile, avant de retrouver Porto.

"Comme au match aller, je m'attends à un match équilibré. Les deux équipes sont assez proches", se méfie Patrice Canayer, l'entraîneur de Montpellier. "Je me réjouis de la montée en puissance des cadres. C'est très important, car on possède l'une des équipes les plus jeunes de la Ligue des champions", ajoute-t-il.

Dans sa salle de Bougnol, "toute la difficulté" pour le MHB sera de trouver "de l'engagement et de la maîtrise émotionnelle" pour "répondre notamment à l'attente du public", estime Canayer.