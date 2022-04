Foot: Ronald Koeman redeviendra le sélectionneur des Pays-Bas en 2023

Ronald Koeman, limogé du FC Barcelone en octobre, redeviendra le sélectionneur des Pays-Bas en 2023 après la Coupe du Monde au Qatar, succédant à Louis van Gaal, a annoncé mercredi la Fédération néerlandaise de football (KNVB).

"J'attends avec impatience cette nouvelle collaboration. Il y a un peu plus d'un an et demi, je n'ai certainement pas quitté l'équipe nationale néerlandaise par mécontentement", a-t-il déclaré, cité dans un communiqué de la KNVB.

Koeman a déjà occupé le poste de sélectionneur de 2018 à 2020.

Son nouveau contrat avec la KNVB courra jusqu'à la Coupe du monde 2026 et a été signé par les deux parties, a précisé la fédération.

"Nous sommes très heureux que Ronald revienne l'année prochaine. Au cours de son précédent +mandat+ en tant que sélectionneur national, son travail et ses résultats avaient été très satisfaisants", a souligné Marianne van Leeuwen, directrice du football professionnel à la KNVB.

Koeman succédera ainsi à Louis van Gaal, nommé à la tête des "Oranje" en août pour diriger la sélection jusqu'à la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre.

Van Gaal a la semaine dernière annoncé qu'il souffrait d'un cancer de la prostate depuis 2020. Il a néanmoins assuré que la maladie ne l'empêchera pas de se rendre au Qatar.

Après sa carrière de footballeur, Koeman a notamment été entraineur à la tête de l'Ajax, Benfica, PSV, Valence, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton et Barcelone.

Le Néerlandais a également été sélectionneur national de février 2018 à mi-2020, période au cours de laquelle l'équipe nationale a terminé deuxième de la Ligue des Nations et s'est qualifiée pour le Championnat d'Europe, a rappelé la KNVB.

Koeman avait été limogé en octobre du FC Barcelone, juste après une défaite cinglante lors du clasico de la Liga face au Real Madrid, après 14 mois chaotiques à la tête de l'équipe.