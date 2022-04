Romelu Lukaku ne lâche pas: le Diable Rouge aurait appelé l'Inter Milan pour revenir cet été

L'avenir de Romelu Lukaku se dessine-t-il loin des Blues de Chelsea ? Arrivé cet été, le Diable Rouge a toutes les peines du monde à s'installer dans le onze de base de Thomas Tuchel. Toujours englué dans un malaise créé après une interview à Sky Italia, où il ne cachait pas son amour pour l'Inter Milan et son insatisfaction à Chelsea, le Belge semble aujourd'hui dans une situation des plus complexes.

Selon la Gazzetta dello Sport, Lukaku a donc décidé d'agir. Dans son édition du jour, le journal italien affirme que le Diable Rouge a entamé les démarches pour retrouver sa place à Milan. "Le forcing de Lukaku continue : il a téléphoné à l'Inter pour demander à revenir. Lukaku se sent de plus en plus mal à l'aise à Chelsea et multiplie les contacts avec son ancien club", peut-on lire dans les colonnes, avec un titre "une étoile appelle une étoile". Selon eux, Martinez aurait joué un rôle dans cette démarche, notre sélectionneur souhaitant que Lukaku retrouve du temps de jeu en vue de la prochaine Coupe du Monde.

Voilà qui promet un mercato estival animé.