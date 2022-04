Visé par des jets de briquets, ce joueur de Liverpool chambre les fans de Benfica

Liverpool s'est solidement imposé 1-3 contre Benfica hier soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre où les fans portugais se sont illustrés par quelques jets d'objets sur le terrain. Un manche de drapeau mais surtout des briquets et des petits éléments ont été jetés en direction des joueurs en fin de rencontre. Ce fut notamment le cas pour Andrew Robertson.

Interrogé à ce sujet en fin de match, Robertson a préféré en rigoler. "J'ai été la cible de quelques briquets, peut-être que ça va les aider à arrêter de fumer", a-t-il plaisanté après la rencontre. "c'était assez proche, mais je n'ai pas été touché. Je sais ce que c'est d'être frustré en fin de match, mais on ne doit pas lancer des objets sur le terrain et essayer de blesser les gens", a-t-il poursuivi plus sérieusement.

Des gestes évidemment à éviter.