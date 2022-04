Édito: Kevin, le petit frère de Bob le Bricoleur

Kevin De Bruyne était encore un solide chef de chantier, hier soir, contre l'Atlético Madrid. Un match frustrant, parfois. Des déchets, parfois. Et au bout, la délivrance vient de ses pieds. La routine, finalement.

Kevin, sacré Kevin. L'inévitable Kevin, le milieu de terrain de Manchester City, qui a encore une fois emmené les siens vers un succès primordial en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Buteur dans les 20 dernières minutes, De Bruyne a pris ses responsabilités, bien aidé par un Phil Foden aux jambes en feu, mettant les siens sur orbite. Une performance qui rendrait fier Thomas Pesquet et Dirk Frimout, qui aiment tout ce qui atteint la stratosphère.

Kevin De Bruyne, en réalité, c'est le chef de chantier de Manchester City. C'est celui qui laisse faire les ouvriers pendant un bon moment, qui constate les erreurs et qui s'occupe de les régler. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est un peu notre Bob le Bricoleur à tous: il fait les choses si bien, qu'on se dit qu'il ne peut être qu'un personnage de fiction. C'est le genre de personne à qui tu demanderais de l'aide pour un déménagement et qui se chargerait de repeindre le tout parce qu'il a le temps. Avec lui en chef de chantier, on aurait déjà notre RER. Tu lui confies ton enfant malade pour aller au boulot, tu le récupères avec une acuité visuelle de 10 malgré une myopie et sans aucun symptômes grippaux. Les témoins de la voiture n'osent pas s'allumer quand c'est lui qui conduit. Kevin sait tout faire. C'est un génie. Un orfèvre.

Je ne le répéterai jamais assez: même s'il a une dégaine d'enfant démotivé de temps en temps, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi solide sur un terrain. Il est partout. Un joueur FIFA sous cheat code. Avec lui, les calculs sont bons. Avec lui dans ton équipe, tu pars plus serein, plus confiant. Sous ses cheveux roux se cache un cerveau qui doit être protégé et analysé, pour que la science en profite une fois sa carrière terminée. Parce qu'il voit tout, très vite, trop vite. C'est une merveille de la science, un mélange de glace et de feu. Un joueur hors-pair, un décideur, quelqu'un qui peut tout faire basculer en un instant. Un joueur pour lequel tu payes ta place.

Manchester City et les Diables Rouges ont quand même bien de la chance de l'avoir. Et nous, petits supporters, petits journalistes, nous nous contentons de le regarder comme on regarde l'épisode phare de notre série préférée. Celui qu'on a déjà vu 1200x: on connaît le scénario, on sait ce qu'il va se passer, mais au bout, on est toujours surpris. Signé Kevin De Bruyne.