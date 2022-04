MotoGP: Marc Marquez de retour ce week-end à Austin

Le sextuple champion du monde MotoGP Marc Marquez, qui avait manqué deux Grands Prix en raison de sa violente chute à l'échauffement en Indonésie, fera son retour à la compétition ce week-end à Austin, a annoncé mercredi son écurie Honda.

En proie à des troubles de la vision depuis, le pilote espagnol de 29 ans a "reçu l'autorisation de son équipe médicale" pour s'aligner au Grand Prix des Amériques, quatrième manche de la saison.

"Les médecins ont autorisé Marc Marquez à reprendre la compétition en Grand Prix après sa chute lors du warm up du GP d'Indonésie et le diagnostic de diplopie qui s'en est suivi", indique son équipe dans un communiqué.

"Je suis très heureux d'être de retour, c'est super de revenir et surtout sur l'un de mes circuits préférés. Quelle que soit la situation, j'aime vraiment rouler au Texas et j'y ai des souvenirs incroyables", explique Marquez dans le communiqué.

Six fois champion en catégorie reine entre 2013 et 2019, Marquez s'était cassé le bras droit lors du premier Grand Prix 2020. Cette fracture et des complications l'avaient privé de l'ensemble de la saison. Les débuts d'un calvaire.

Il était progressivement revenu mais fin 2021, une nouvelle chute à l'entraînement, en motocross, l'avait écarté des deux dernières courses de l'année, à cause d'un problème de diplopie (doublement de la vision) cette fois.

Le 20 mars dernier, Marquez avait chuté lourdement, déclarant forfait quelques heures avant le Grand Prix d'Indonésie et réveillant ses problèmes de vision. Absent en Argentine la semaine dernière, il espère être de retour pour de bon aux Etats-Unis.

Un circuit qui effectivement lui correspond parfaitement: depuis que le championnat s'y produit en 2013, Marquez a remporté sept des huit éditions, (édition 2020 annulée en raison de la pandémie), dont celle de l'an dernier.

En son absence, c'est son compatriote Aleix Espargaro (Aprilia) qui a pris la tête du championnat après trois manches.

Dans sa quête de retour au sommet, après deux saisons remportées par l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha), Marquez est pour l'instant 15e, à 34 points du leader.