Tour du Pays Basque/3e étape: Alaphilippe surpris par Bilbao

Le champion du monde français Julian Alaphilippe, à qui la victoire semblait promise dans les derniers kilomètres, a été surpris au sprint par le local Pello Bilbao, mercredi à Amurrio, à l'arrivée de la troisième étape du Tour du Pays Basque au terme de laquelle le Slovène Primoz Roglic a conservé la tête du classement général.

Emmené par son équipier Remco Evenepoel dans les derniers kilomètres, Alaphilippe n'a pas réussi à réitérer sa performance de la veille à Viana, devancé sur la ligne par Bilbao, originaire de Guernica, tout près de là.

Le Russe Aleksandr Vlasov a terminé troisième de l'étape, juste devant un autre Français, David Gaudu. Le troisième Français du top 10 de l'étape est Pierre Latour, 6e.

Au général, Primoz Roglic garde la tête, mais le top 10 est légèrement modifié: Rémi Cavagna, Geraint Thomas, Bruno Armirail et Ben Tulett sont distancés, et Vlasov se rapproche à la troisième place, Bilbao passe 5e, et Alaphilippe grimpe à la dixième place, à 28 secondes du leader Slovène.

Trois coureurs ont formé l'échappée du jour: le Slovène Jan Polanc, le Canadien Hugo Houle et l'Espagnol Cristian Rodriguez, qui a résisté seul jusqu'à 17 kilomètres de la ligne.

Bilbao a plusieurs fois tenté de s'échapper, croyant ne pas faire le poids au sprint face au champion du monde, mais c'est finalement à la régulière qu'il s'est imposé sur la ligne.

"C'est dur de décrire ce que c'est que de gagner à la maison après tant de tentatives... Enfin ! Et en plus au sprint, devant un champion du monde", a réagi Bilbao à l'arrivée.

De son côté Alaphilippe regrettait d'avoir lancé son sprint "un peu trop tôt". "Dans le final, Remco a encore fait un travail exceptionnel pour moi. Malheureusement, j'ai encore vraiment mal aux jambes. Et je suis tombé sur un Pello Bilbao très fort".

Jeudi, la quatrième étape (185,6 km) emmènera les coureurs de la capitale d'Araba, Vitoria-Gasteiz, jusqu'à Zamudio, tout près de Bilbao.

Quatre difficultés vont rythmer la journée, deux premières bosses de 3e catégorie, et deux autres de 2e catégorie : la raide montée vers Urruztimendi (1,9 km à 10,5%), et la deuxième montée vers le Vivero (6 km à 6,2%), qui s'annonce décisive, à vingt kilomètres de la ligne.