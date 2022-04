Route du Rhum: 138 bateaux pourront prendre le départ le 6 novembre

La Route du Rhum, course transatlantique de légende en solitaire ralliant tous les quatre ans la Guadeloupe, a battu un nouveau record en permettant à 138 bateaux de prendre le départ le 6 novembre à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), soit 15 voiliers de plus qu'en 2018.

Ce sont 120 marins qui ont d'ores et déjà leur billet en poche et 18 autres qui attendent une wild-card, délivrée d'ici au 30 avril, ont indiqué mercredi les organisateurs, qui ont reçu au total 149 demandes d'inscription.

Lors de la dernière édition, 123 voiliers - dont 3 wild-card - étaient au départ, ce qui était déjà un record.

"Nous avons la possibilité d'accueillir 138 bateaux, c'est le volume maximum. Je dirais même qu'on est sans doute au plafond", a souligné à l'AFP Joseph Bizard, directeur général d'OC Sport, en charge de l'organisation de la course.

"On est contraint par la capacité portuaire, le passage des écluses, les pontons qui ne permettent pas d’accueillir plus, et la capacité de la direction de course à gérer en mer des marins qui partent en hiver sur l’Atlantique", a expliqué Joseph Bizard.

Les 120 bateaux se répartissent sur six classes/catégories: les Ultim (6), les Imoca (27), les Ocean Fifty (8), les Class40 (55), les Rhum Mono (12) et les Rhum Multi (12).

Les Ultims sont des maxi-trimarans géants (32 m maximum), les Imoca des monocoques de 18 m (bateaux-stars du Vendée Globe), les Ocean Fifty des multicoques de 15 m, les Class40 des monocoques de 12 m, les Rhum Mono des monocoques hors-classe de plus de 12 m et le Rhum Multi des multicoques hors-classe de 12 à 18 m.

Quatre vainqueurs en 2018 seront au départ: Francis Joyon en Ultim, Paul Meilhat en Imoca, Armel Tripon en Ocean Fifty et Yoann Richomme en Class40.

L'édition 2018 avait donné lieu à un duel d'anthologie entre Francis Joyon (Idec Sport) et François Gabart (Macif).

Joyon s'alignera avec le même bateau. En revanche, Gabart, qui est à la barre d'un nouveau géant des mers (SVR Lazartigue), est bien inscrit à la Route du Rhum mais pour prendre le départ, il doit présenter avant le 6 octobre un certificat de jauge que ne veut pas lui délivrer la classe Ultim en raison d'un litige.

"OC Sport Pen Duick se laisse jusqu’à fin avril 2022 pour statuer sur une admission des trimarans géants au sein d’une classe (comme les Ocean Fifty, les Imoca et les Class40) ou d’une catégorie (comme les Rhum Multi et les Rhum Mono)", ont spécifié les organisateurs mercredi.

Si les Ultim sont requalifiés en "catégorie", Gabart n'aura alors pas besoin de certificat de jauge pour la Route du Rhum.