Hazard et Lukaku sur le départ ? Voici les destinations idéales selon Frédéric Gounongbe

Eden Hazard et Romelu Lukaku ont un point commun: ils sont tous les deux en galère. L'un n'est plus un joueur considéré comme important au Real Madrid, l'autre n'arrive pas à s'imposer dans le onze de Chelsea. Avec la Coupe du Monde dans le viseur en novembre, où pourraient-ils signer s'ils venaient à partir cet été ?

Pour Frédéric Gounongbe, les deux joueurs doivent faire des choix. Il les voit bien rester dans les parages. "Pour Lukaku, ce sera soit à Chelsea, avec un changement de système ou d'entraîneur, il a encore 5 ans de contrat. Ou alors rester à Londres, mais changer de quartier et aller à Tottenham. Il y a un certain Antonio Conte et Kane devrait partir, donc une place va se libérer, même si ce sera compliqué entre ces deux clubs".

En revanche, notre consultant veut un retour en Angleterre pour Eden Hazard. "Cela se tourne plutôt vers un prêt. Pourquoi pas revenir à Chelsea ou le nouveau riche de Newcastle ?", a-t-il analysé.

Réponse cet été.