Qualifications Euro 2022 U19 (dames) - Red Flames U19 débute bien face à l'Islande, Luna Vanzeir a ouvert la marque

(Belga) Les Red Flames U19, l'équipe nationale féminine de football des moins de 19 ans, a bien débuté sa seconde phase de qualification de l'Euro qui se jouera en République tchèque (27 juin - 9 juillet). La Belgique s'est imposée 2-1 face à l'Islande mercredi soir à Burton-upon-Trent en Angleterre.

Luna Vanzeir (27e), soeur de l'attaquant de l'Union et Diable Rouge, a ouvert la marque. Olof Kristinsdottir a égalisé (57e). Le but de la victoire a été inscrit par Lore Jacobs (74e). Les Belges sont 2e de leur groupe derrière l'Angleterre qui a battu le Pays de galles 3-0 plus tôt dans la journée. Les 2e et 3e journées se joueront samedi et mardi prochains. Les Pays de Galles et l'Angleterre seront dans cet ordre les adversaires des jeunes Red Flames. Seuls les sept vainqueurs de groupes disputeront la phase finale. (Belga)