Thibaut Courtois répond aux supporters qui l'ont sifflé hier: "Après, ils viennent te demander une photo dans la rue..." (vidéo)

Thibaut Courtois était encore l'un des grands artisans du succès du Real Madrid, hier soir, en Ligue des Champions. Le gardien a notamment sorti une superbe parade devant Azpilicueta, laissant ainsi les siens avec une avance confortable au tableau d'affichage. Ce retour à Chelsea, face au public londonien qu'il a tant connu lors de son passage au club, ne s'est pas forcément passé dans la joie et la bonne humeur.

Une partie des supporters n'ont toujours pas digéré son départ au Real Madrid, qu'il a réclamé en 2018. Ils l'ont ainsi copieusement sifflé en début de match, avant que cela ne s'estompe au fil des minutes. Interrogé sur cette ambiance, Courtois a décidé de répondre. "L'année dernière, quand je suis revenu à Stamford Bridge, les supporters n'étaient pas présents. C'était donc bien différent. Vous pouvez entendre comme ils prennent du plaisir à m'insulter. J'ai passé ici quatre saisons extraordinaires, j'ai remporté deux titres et deux coupes... Les sifflets, je m'en fous. Il y a toujours des personnes qui se comportent ainsi dans le stade, mais après, ils viennent te demander une photo dans la rue", a lancé Courtois.

Pour contrebalancer, il préfère retenir ses succès à Chelsea. "Je ne peux que dire que j'ai passé quatre excellentes années à Chelsea et que d'un côté, je suis parti pour me rapprocher de mes enfants et de l'autre parce que je suis un supporter du Real Madrid depuis que je suis tout petit", a détaillé notre Diable Rouge.