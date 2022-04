Matteo Berrettini forfait à Monte-Carlo, Madrid et Rome

(Belga) Matteo Berrettini a annoncé jeudi son forfait pour les tournois Masters 1000 sur terre battue de Monte-Carlo (10-17 avril), Madrid (1er-8 mai) et Rome (8-15 mai). L'Italien, 6e joueur mondial, avait déjà renoncé aux Masters 1000 de Miami la semaine dernière après avoir été opéré de la main droite.

"Suivant l'avis des experts médicaux, mon équipe et moi avons décidé qu'il était crucial de ne pas mettre de pression de temps dans mon processus de guérison", déclare Matteo Berrettini sur son compte Instagram. "Nous avons donc décidé de mon forfait pour Monte-Carlo, Madrid et Rome pour me donner le temps de revenir au plus haut niveau. Renoncer à ces tournois, surtout Rome, a été une décision extrêmement difficile à prendre. Toutefois, c'est la bonne décision pour m'assurer de pouvoir continuer de nombreuses années au plus haut niveau. Mon processus de rétablissement est en cours et j'espère être de retour sur le court bientôt", conclut le Romain. Matteo Berrettini, 25 ans, avait atteint la finale du Masters 1000 de Madrid l'an dernier, s'inclinant contre Alexander Zverev. Il avait été éliminé au 3e tour à Rome et au 2e tour à Monte-Carlo. (Belga)