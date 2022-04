Amstel Gold Race: Quick-Step Alpha Vinyl avec une équipe de "débutants" menée par Asgreen

(Belga) Cinq des sept coureurs sélectionnés par Quick-Step Alpha Vinyl pour l'Amstel Gold Race (WorldTour) disputeront la classique néerlandaise pour la première fois dimanche, a indiqué la formation WorldTour belge jeudi.

Vainqueur du Tour des Flandres 2021 et meilleur coureur du Wolfpack (23e) dimanche dernier au Ronde, le Danois Kasper Asgreen sera un des leaders de l'équipe sur une course qu'il découvrira, tout comme l'Italien Andrea Bagioli, l'autre leader désigné par la formation de Patrick Lefevere. L'Italien Davide Ballerini, l'Allemand Jannik Steimle et le Belge Stan Van Ticht disputeront aussi l'Amstel pour la première fois, la sélection étant complétée par le Tchèque Zdenek Stybar et le Français Florian Sénechal. "Nous sommes confiants, même si nous avons dû apporter quelques modifications à notre sélection étant donné que la course se déroule cette année en même temps que le Tour du Pays Basque", déclare le directeur sportif Geert Van Bondt. "La condition des garçons s'améliore après qu'ils ont été malades ce printemps. Andrea a été un peu malade après le Tour de Catalogne mais il est rétabli. Nous espérons être présents dans la finale. Les coureurs auront un rôle libre". (Belga)