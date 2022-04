Le club de Brighton bannit à vie un supporter après des insultes homophobes

Le club anglais de Brighton a annoncé jeudi avoir banni à vie un supporter d'Arsenal de son stade après que ce dernier a été condamné pour avoir entonné des chants homophobes lors d'un match en 2021.



Le supporter des Gunners, âgé de 21 ans, avait essayé de quitter le stade discrètement après avoir réalisé qu'il avait été repéré par des stadiers, mais il avait été arrêté par la police. Dans son communiqué, le club "salue la condamnation et la peine de trois ans d'interdiction de tout stade de football contre un supporter qui avait crié des insultes homophobes" prononcée par un tribunal, mardi.



Mais un porte-parole, cité dans le communiqué a ajouté que le jeune homme ferait "aussi l'objet d'une interdiction illimitée de venir à l'Amex Stadium". Les mesures judiciaires d'exclusion des stades sont prises par des tribunaux et interdisent à la personne visée d'assister à des matches, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Elles ne durent qu'entre deux et dix ans en fonction de la gravités des faits reprochés.



Mais les clubs ont la possibilité d'interdire l'entrée de leur enceinte sans restriction de temps, en cas de condamnation.