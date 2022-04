Europa League - Leipzig et l'Atalanta se quittent dos à dos

(Belga) Le RB Leipzig et l'Atalanta Bergame n'ont pas réussi à se départager (1-1) à l'issue de leur match aller des quarts de finale de l'Europa League. Menés rapidement au score au score, les Allemands allaient revenir au score juste avant l'heure de jeu grâce à un but contre son camp de Davide Zappacosta.

Ce sont les Italiens qui prenaient les commandes dans cette partie peu après le quart d'heure de jeu. Luis Muriel était à la conclusion d'une superbe combinaison et poussait au fond des filets une passe de Davide Zappacosta (17e, 0-1). Menés à la pause, les Allemands, quatrièmes de Bundesliga, héritaient d'un penalty avant l'heure de jeu. Andre Silva s'élançait et le manquait. Cependant, dans la foulée, Angeliño récupérait le ballon et l'envoyait dans le rectangle, poussant Zappacosta à la faute en envoyant le ballon hors de portée de son gardien (58e, 1-1). Le score n'évolua plus et les deux équipes se quittaient sur ce score de parité. Le match retour aura lieu le 14 avril en Italie. (Belga)