EuroCoupe féminine - Bourges surclasse Venise en finale

(Belga) Le club français de Bourges a remporté jeudi soir l'EuroCoupe féminine de basket. Il s'est imposé très aisément aux dépens des Italiennes de Venise 74-38 en finale du Final Four dans un Palais des Sports du Prado de Bourges entièrement acquis à sa cause.

Après avoir tenté de résister avant la pause (38-29), les Vénitiennes ont sombré dans les deux dernières périodes concédant un 13-5 puis un 23-4. La jeune pivot française Illiana Rupert, 20 ans, a terminé meilleure marqueuse avec 25 points auxquels elle a ajouté 8 rebonds. Les Françaises succèdent au palmarès à Valence. Elles décrochent leur seconde EuroCoupe (après 2016) et leur 6e trophée européen après une Coupe Ronchetti (1995) et trois succès en Euroligue (1997, 1998 et 2001). Plus tôt en soirée, le club turc de Galatasaray avait pris la 3e place au détriment d'une autre formation turque le CBK Mersin 75-67 (mi-temps 42-34). (Belga)