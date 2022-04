Natation: sacrée sur 200 m, Charlotte Bonnet voit "le bout du tunnel"

Reboostée depuis qu'elle s'entraîne sous les ordres de Philippe Lucas, Charlotte Bonnet s'est imposée en finale du 200 m nage libre des Championnats de France jeudi et estime voir "le bout du tunnel" après des JO de Tokyo éprouvants.

Victorieuse en 1 min 56 sec 47 dans la piscine de Limoges, Bonnet s'est également qualifiée pour les Championnats du monde et d'Europe cet été.

"Le chemin est long mais je vois le bout du tunnel", a-t-elle déclaré après sa course.

Après plus de dix ans de collaboration, la nageuse de 27 ans avait quitté son entraîneur à Nice Fabrice Pellerin pour rejoindre à l'automne l'emblématique Philippe Lucas à Martigues. Un changement bienvenu après des Jeux de Tokyo où elle avait nagé loin de son meilleur niveau, éliminée en demi-finale du 100 et du 200 m.

"Avec Philippe, le feeling se passe bien, je reprends confiance en moi", a-t-elle expliqué.

"C'est dans ma nature, je ne pourrai jamais changer ma façon d'être, le doute, le stress, l'angoisse, je les aurai toujours. Mais le but c'est d'atténuer au fur et à mesure que je travaille avec Philippe et avec ma psy", a-t-elle ajouté. "Philippe à mes côtés, c'est un accompagnement qui m'aide beaucoup, je sens que ça me change."

Deuxième du 400 m nage libre des Championnats de France mardi, Bonnet doit encore s'aligner sur le 50 m et le 100 m.