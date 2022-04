"Tu veux le revoir ?": quand Max Verstappen propose à Lewis Hamilton de lui montrer son piercing au téton

Les pilotes de Formule 1 se sont vus rappeler qu'ils n'étaient pas autorisés à porter des bijoux pendant les courses, ce qui a incité Lewis Hamilton à plaisanter vendredi en disant qu'il avait des piercings qu'il ne pouvait pas enlever.

"Le port de bijoux sous forme de piercing ou de chaînes de cou en métal est interdit pendant la compétition et peut donc être contrôlé avant le départ", indique le règlement. La décision a été incluse dans les notes de l'événement pour le Grand Prix d'Australie de cette semaine, publiées par le nouveau directeur de course de la FIA, Niels Wittich, qui occupe ce poste à Albert Park après le licenciement de Michael Masi.



Il ne s'agit pas d'un nouveau règlement, mais ce rappel survient après que certains pilotes ont été vus portant des bijoux dans leur voiture. Un certain nombre de pilotes portent des bijoux dans le paddock, ce qui est autorisé, notamment le septuple champion du monde Hamilton. "J'ai plusieurs piercings que je ne peux vraiment pas enlever, que peu de gens connaissent", a plaisanté le Britannique, interrogé sur le règlement. "Mais c'est la règle depuis toujours, donc rien de nouveau", a-t-il ajouté.

En conférence de presse, l'Anglais s'est permis d'en rire avec Max Verstappen. Le champion du monde avait d'ailleurs lancé les hostilités. "Je serais trop lourd si j'avais des bijoux, donc ce n'est pas possible", a lancé Verstappen, avant qu'Hamilton ne le relance. "Je sais que tu as un piercing au téton, arrête", a rigolé l'Anglais. "Tu veux le revoir ?", a renchérit Verstappen dans la foulée.

L'interdiction a été introduite en 2005 par mesure de sécurité afin de réduire les risques encourus par les conducteurs lorsqu'ils doivent sortir d'une voiture après un accident.