"Toi ton problème, c'est l'incompétence": Hatem Ben Arfa flingue encore son entraîneur sur Instagram (photo)

Lille "a engagé une procédure" contre le milieu offensif Hatem Ben Arfa après son altercation dans le vestiaire avec un équipier et des membres du staff samedi dernier, a indiqué vendredi Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur du club champion de France.

"Le club a engagé une procédure qui est en cours. Le président et les dirigeants sont intervenus là-dessus. Le joueur a été dispensé d'entraînement cette semaine et je pense que le club communiquera une fois que la procédure sera avancée. Après c'est le service juridique qui gérera ça", a expliqué le technicien nordiste en conférence de presse, sans jamais préciser la nature de la procédure ou citer le nom de Ben Arfa, mais en confirmant implicitement qu'il s'agissait de bien l'ancien international français.



"Un joueur a eu un comportement inapproprié à l'intérieur du vestiaire. C'était difficilement compréhensible et pour moi peut-être encore plus, car j'avais beaucoup d'affection pour ce joueur, vraiment. Mais le président (Olivier Létang, ndlr) a une règle: on ne touche pas au club, à l'équipe et à l'entraîneur", a-t-il poursuivi. "De ma position de coach, d'entraîneur, il est impossible de laisser passer quelque chose qui peut altérer l'unité de l'équipe, du groupe, du vestiaire. Pour moi il n'y a pas de débat, car il ''y a rien et personne au-dessus du Losc", a conclu Gourvennec, en précisant que "le joueur a été dispensé d'entraînement cette semaine".



A l'issue du match nul décevant face au dernier du championnat, Bordeaux (0-0), samedi au Stade Pierre-Mauroy, Hatem Ben Arfa aurait eu une altercation dans le vestiaire avec le défenseur portugais Tiago Djalo selon l'émission de la chaîne TF1 Téléfoot. Le milieu s'en serait ensuite pris verbalement à Jorge Maciel, l'entraîneur-adjoint, et surtout à Gourvennec envers qui il aurait eu des mots très durs.

Sur Instagram, Hatem Ben Arfa est sorti de son silence pour s'en prendre directement à son entraîneur. "Tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président être les plus tordus. Toi, ton problème, c'est l'incompétence. #Allezlelosc, on joue pas le relégation", a-t-il écrit dans une story. Ben Arfa (35 ans), qui était libre depuis son départ de Bordeaux l'été dernier, s'était engagé fin janvier avec le Losc jusqu'à la fin de la saison. L'ancien joueur de Lyon, Marseille, Rennes et du Paris SG, n'a délivré qu'une passe décisive lors des sept rencontres qu'il a disputées depuis son arrivée dans le Nord. Lille, champion de France surprise l'an dernier, n'occupe actuellement que la 7e place du classement à 21 points du leader, le Paris SG, et à 6 longueurs de la 3e place, qui est la dernière potentiellement qualificative pour la Ligue des champions.