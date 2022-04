Tour du Pays basque: Evenepoel aux commandes à la veille de l'arrivée

La jeunesse au pouvoir: le Belge Remco Evenepoel, 22 ans, a pris les commandes du Tour du Pays basque après la victoire dans la cinquième et avant-dernière étape de l'Espagnol Carlos Rodriguez, 21 ans, vendredi à Mallabia.

Evenepoel (Quick-Step) a pris la troisième place de l'étape, en haut du mur d'arrivée, dans le sillage du Colombien Daniel Felipe Martinez, désormais deuxième du classement général à deux secondes seulement du Belge avant la dernière étape.

Rodriguez (Ineos), qui a ouvert son palmarès professionnel, a distancé à 14 kilomètres de l'arrivée son compatriote Marc Soler, de loin le plus actif dans une échappée lancée de loin. Le jeune Andalou a préservé une poignée de secondes dans la montée d'arrivée au-dessus d'Eibar, une route très pentue (500 m à près de 13 %) rendue glissante par la pluie.

Dans le groupe de poursuite, le Russe Aleksandr Vlasov et le Danois Jonas Vingegaard ont dû poser pied à terre, suite apparemment à un accrochage, et ont franchi la ligne à pied. Tous deux restent toutefois placés au classement, à moins de 30 secondes, d'autant que l'équipe Jumbo a misé vendredi sur Vingegaard, deuxième du dernier Tour de France, et non sur le leader de la course et vainqueur sortant, le Slovène Primoz Roglic.

"Cela s'est passé comme on l'avait prévu", a assuré Roglic, distancé avec quelques autres coureurs de premier plan (Alaphilippe, A. Yates, Gaudu) sur une attaque d'Evenepoel dans le dernier col, l'Alto de Karabieta, à 16 kilomètres de l'arrivée.

Samedi, la sixième et dernière étape comporte sept ascensions, dont trois classées en première catégorie, sur le parcours limité à 135,7 kilomètres entre Eibar et Arrate, au coeur du cyclisme basque.