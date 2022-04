BNXT League - Le Spirou s'impose en surclassement, Limburg United in extremis, Liège battu de peu

(Belga) Le Spirou Charleroi a aligné une sixième victoire en autant de matches dans l'Elite Silver de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Vendredi soir, les Carolos se sont largement imposés 95-50 contre les Néerlandais d'Aris Leeuwarden.

Charleroi a dominé les débats et s'est montré, avec 51% de réussite au tir, bien plus précis que son adversaire (36%). Rafael Lisboa a terminé la partie avec 16 points, le meilleur total, ajoutant 7 passes et 2 rebonds à ses statistiques. Dans le même temps, Limburg United a fêté la prolongation de contrat d'un an de son capitaine Cliff Hammonds par une victoire 75-74 contre Yoast United. Le troisième et dernier match du soir en Elite Silver a vu Liège United s'incliner 82-84 devant BAL. Au classement, Spirou est toujours premier avec 26 points (6 victoires - 0 défaite), devant Limburg United, 2e avec 24 points (5v-1d). Leeuwarden est 3e avec 23 unités (3v-4d), BLA 4e (21 pts), LIège 6e (21 pts), Yoast United 8e (19 pts). (Belga)