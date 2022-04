Les Belges à l'étranger - Avec Hazard et Witsel, Dortmund se remet sur les rails en gagnant à Stuttgart

(Belga) Le Borussia Dortmund s'est imposé, 0-2, sur le terrain du VfB Stuttgart dans le cadre de la 29e journée de Bundesliga. Le BVB se rapproche du Bayern Munich alors qu'il lui reste 5 matchs à jouer.

En première mi-temps, Dortmund a pris l'avantage grâce à u but de Julian Brandt (0-1, 12e), monté quelques instants plus tôt à la place de Giovanni Reyna. Les ennuis liés aux blessures se sont poursuivis et Dahoud a également dû être remplacé à la 36e minute par Axel Witsel. Brandt s'est offert un doublé en deuxième période, offrant une avance confortable au Borussia pour aborder sereinement les 20 dernières minutes (0-2, 71e). Stuttgart n'est pas parvenu à faire douter les visiteurs qui s'en sont allés avec les 3 points. Orel Mangala, titulaire pour Stuttgart, a été remplacé par Coulibaly (62e) après avoir écopé d'un carton jaune. Après sa montée, Axel Witsel est resté sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final, tout comme Thorgan Hazard, titulaire. Thomas Meunier, blessé, était absent de la feuille de match. Cette victoire permet à Dortmund de reprendre une dynamique positive après un match nul et une défaite lors de ses deux derniers matchs. Avec 60 points en 29 matchs, le BVB est à 6 points du Bayern Munich, qui compte une rencontre de moins. (Belga)