F1 - GP d'Australie - Norris devant Leclerc en essais libres 3

(Belga) Le Britannique Lando Norris (McLaren) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix d'Australie, 3e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne.

En 1 min 19 sec 117/1000, Norris a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) pour 132/1000 et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) pour 148/1000. L'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) signe le 4e temps des essais. La seconde Red Bull, celle du champion du monde en titre Max Verstappen, n'est que 7e à 692/1000, derrière l'autre McLaren du local de l'épreuve, Daniel Ricciardo, 6e et de la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz Jr, 5e. Pour rappel, les Ferrari avaient dominé les deux séances de la veille. Le septuple champion du monde, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), pointe à la 8e place, devant son coéquipier et compatriote George Russell, 11e. Cette dernière session d'essais a été marquée par les déboires d'Aston Martin: l'Allemand Sebastian Vettel, revenu en compétition après avoir manqué les deux premières manches de la saison à cause du Covid. Il a perdu le contrôle de sa monoplace une vingtaine de minutes après le début des essais, la conduisant dans un mur. À moins de cinq minutes de la fin des essais, c'est au tour de son coéquipier, le Canadien Lance Stroll, de venir s'encastrer dans un mur, conduisant au deuxième drapeau rouge de la session - et à la fin prématurée des essais. Les qualifications auront lieu de 16h00 à 17h00 locales (08h00-09h00 HB), avant la course dimanche à 15H00 (07H00 HB). (Belga)