NBA - Larges succès pour Milwaukee et Dallas, remontée spectaculaire de Toronto

(Belga) Milwaukee et Dallas ont remporté tous deux une large victoire vendredi, dans le championnat nord-américain de basket.

Les Bucks, champions en titre, se sont imposés de 30 points, 101-131, à Detroit avec 30 points de Giannis Antetokounmpo, conservant leur deuxième place à l'Est avec 51 victoires et 30 défaites. Les Mavericks ont balayé Portland de 50 points, 128-78. Luka Doncic a marqué 39 points, mais a aussi écopé d'une 16e faute technique cette saison, ce qui pourrait lui valoir un match de suspension. Dallas (51 victoires, 30 défaites) est quatrième à l'Ouest, juste devant Utah (48 victoires, 33 défaites). Le Jazz s'est effondré dans le dernier quart-temps face à Phoenix, vainqueur 105-111, alors qu'il menait 92-75. Les Suns affichent le meilleur bilan de la ligue avec 64 victoires pour 17 défaites. Déjà éliminés de la course aux playoffs, les Lakers ont battu Oklahoma 120-101 avec une équipe remaniée, dont Stanley Johnson (21 points) a été le principal artificier. Mené de 24 points (29-53) durant le deuxième quart-temps, Toronto a renversé Houston 117-115 signant le troisième plus gros 'come back' de l'histoire de la franchise. Les Raptors (48 victoires, 33 défaites) sont cinquièmes à l'Est, devant Chicago (45 victoires, 36 défaites), dominé 117-133 par Charlotte. Derrière eux, Brooklyn (43 victoires, 38 défaites) a chipé la septième place à Cleveland (43 victoires, 38 défaites) en le battant 118-107 grâce à 36 points de Kevin Durant. Le leader de la conférence Est, Miami (53 victoires, 28 défaites) a confirmé sa forme avec un sixième succès de suite, 113-109 sur Atlanta. New York s'est imposé 92-114 à Washington.