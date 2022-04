Devon Allen, 4e des Jeux sur 100m haies, revient dans le football américain

(Belga) L'Américain Devon Allen, quatrième du 110m haies lors des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier, revient à son premier amour, le football américain. Il a signé un contrat avec les Philadelphia Eagles, équipe de NFL.

Allen, 27 ans, évoluait comme receveur au sein de l'équipe de football américain de l'Université de l'Oregon avant de passer à l'athlétisme, où il s'est spécialisé sur le 110m haies. L'Américain a participé à deux Jeux Olympiques (Rio 2016 et Tokyo 2020) manquant de 4 centièmes le bronze l'été dernier. "C'était maintenant ou jamais, je ne voulais pas attendre jusqu'à 30 ou 31 ans et être trop vieux pour encore jouer en NFL", a déclaré le triple champion des Etats-Unis sur les haies. Allen n'a plus joué au football américain depuis 2016. (Belga)