"Imagine tu es Ronaldo et ton capitaine est Maguire...": Alphonso Davies incendie le capitaine de Manchester United

Le joueur du Bayern Munich Alphonso Davies est un adepte de la plateforme de streaming Twitch. Le Canadien aime échanger avec ses fans tout en jouant à des jeux vidéo.

Lors d'un de ses lives, le joueur de 21 ans a dit franchement ce qu'il pensait du capitaine de Manchester United, Harry Maguire.

Alors qu'il jouait au mode Ultimate Team de FIFA 22, le Canadien tombe sur une carte de Maguire au moment d'ouvrir un pack de joueurs. A la vue du joueur de ManU, Davies va se lâcher : "Les gars, pouvez-vous imaginer, pouvez-vous imaginer… Tu es (Cristiano) Ronaldo, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, du XXIe siècle. Et ton capitaine est Harry Maguire. Il l’appelle "capitaine". Donnez-lui (à Ronaldo) le leadership. Je ne me moque pas de Maguire, mais Ronaldo devrait porter le brassard."

Harry Maguire a rejoint le club mancunien en 2019 en provenance de Leicester City contre un chèque de 85 millions d'euros. Depuis, il ne cesse de ramasser des critiques alors qu'il enchaîne les prestations décevantes avec son club.