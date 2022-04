Dani Alves conseille au FC Barcelone de recruter Kylian Mbappé et pas Erling Haaland

De retour au FC Barcelone après des passages au PSG et à la Juventus, Dani Alves a indiqué dans un entretien donné à Sport et Mundo Deportivo qu'il préférerait voir Kylian Mbappé plutôt qu'Erling Haaland débarquer en Catalogne.

Le latéral droit, qui a évolué avec Mbappé entre 2017 et 2019 lors de son passage au PSG, a clairement affiché sa préférence pour son ancien coéquipier. "Je ne ferais pas tout pour Haaland. Honnêtement, je ne dépenserais pas beaucoup d'argent pour lui. Sur Mbappé oui, mais pas sur Haaland. Je joue au directeur sportif, mais je prendrais d’abord Mbappé. Je pense qu'il est plus complet sur tous les aspects. Si vous devez faire un énorme investissement, vous devez le faire de la meilleure des façons. Si ça ne tenait qu'à moi, je choisirais Mbappé. C’est le meilleur, y compris pour le style du Barça. En ce moment, dans le football, il n’y a pas meilleur que lui".

Le dossier Mbappé est plus complexe que jamais. Le natif de Bondy, dont le contrat avec le PSG se termine au mois de juin, affirme lui-même qu'il ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. "Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix, a expliqué le champion du monde de 23 ans il y a une semaine sur Amazon Prime Video. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Si j'avais pris ma décision, je le dirais, je n'ai de comptes à rendre à personne. C'est un choix personnel."

Tacle au Real Madrid

Le Français hésiterait entre rester au Paris Saint-Germain qui lui offre une véritable fortune pour prolonger et partir au Real Madrid, club de ses rêves.

Interrogé sur cette rumeur qui verrait son ancien coéquipier signer dans le club rival du Real Madrid, Dani Alves sourit : "Ce qui est blanc aujourd'hui peut être bleu demain. Et si on y ajoute un peu de grenat, ça devient blaugrana… J'aime les bons joueurs, ils apportent toujours beaucoup de choses. C’est celui que j'aime le plus, celui qui, selon moi, correspondrait le mieux au profil du Barça. Il y a d'autres options, évidemment, mais ce sont les goûts et les couleurs."