Standard: les nouveaux propriétaires veulent "construire une équipe pour jouer l'Europe chaque saison"

Pour la première fois, les nouveaux propriétaires du Standard se sont exprimés sur leurs ambitions pour le club liégeois.

Joshua Wander et Juan Arciniegas, respectivement co-fondateur et directeur général de 777 Partners, ont donné une interview à nos confrères de la Dernière Heure pour exposer leurs plans pour l'avenir du matricule 16.

Le premier défi sera de remettre le club sur de bons rails financiers et s'assurer de sa stabilité. "Il faut tout d’abord créer un profil financier durable […] et s’assurer d’être dans un confort financier dans les années à venir. Une fois que ce sera fait, le Standard sera en mesure d’avoir du succès sportif chaque saison car il ne devra plus se soucier de l’argent."

S'ils sont actuellement occupés à trouver un nouveau directeur général et un nouveau directeur, les nouveaux propriétaires disent vouloir "préserver l’histoire et la tradition" du club.

Un des objectifs, à terme, sera de retrouver les compétitions européennes. Mais le chemin est encore long et les nouveaux investisseurs ne veulent pas donner de faux espoirs en promettant ce retour dans un laps de temps défini. "Difficile de faire des promesses sur des performances sportives mais ce qu’on veut, c’est construire une équipe capable de jouer l’Europe chaque saison, et de jouer la Ligue des champions à nouveau. On veut construire un business qui puisse supporter cette idée."

Pour y arriver, cela passera pas un recrutement efficace. Sur, les propriétaires en sont bien conscients et ne comptent pas se tourner les pouces lors des mercatos. "Dans les mois à venir vous allez voir beaucoup d’activité."

Le Standard, actuel 13e de Pro League, jouera le dernier match de la phase classique du championnat dimanche à 18h30 sur le terrain de Saint-Trond.