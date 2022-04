Manchester City-Liverpool: Pep Guardiola révèle ce qu'il fera avec Jurgen Klopp après le match au sommet

Manchester City et Liverpool se livrent un duel acharné au sommet de la Premier League. Les Skyblues sont premiers avec 79 points tandis que les Reds occupent la 2e place et comptent un petit point de moins que leur rival.

La rencontre entre les deux équipes ce dimanche en championnat s'annonce palpitante, le vainqueur prendra une option pour le titre final.

Interrogé en conférence de presse sur la relation qui a avec son homologue de Liverpool, le coach de City, Guardiola, a déclaré que "Jürgen Klopp fait du bien au football mondial". L'ancien coach du FC Barcelone a même affirmé que "si nous gagnions, j'adorerais l'inviter (à boire un verre, ndlr). Je vais faire ça."

Malgré la rivalité qui oppose les deux équipes depuis des années, Guardiola ne cache pas qu'il tient son homologue en haute estime. "Nous avons parlé ensemble en Allemagne (quand Guardiola était au Bayern et Klopp à Dortmund, ndlr), il sait mon admiration pour tout ce qu'il fait, pour son message et pour la façon dont ses équipes jouent. C'est un type bien et je n'ai absolument aucun problème avec lui."

"Comme il le dit souvent, nous sommes un club riche donc le vin sera parfait. Haute qualité", précise le technicien catalan avec un sourire.