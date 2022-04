Il avait fait perdre la finale à Liverpool: l'impressionnante transformation physique de Loris Karius (photo)

Loris Karius est un joueur dont on n'a plus entendu parler depuis près de 4 ans et sa prestation catastrophique en finale de la Ligue des Champions en 2018. Le gardien allemand avait fait deux énormes boulettes qui ont offert la victoire au Real Madrid (3-1).

Depuis cet événement, Karius n'a plus joué une seule minute pour le FC Liverpool. Parti en prêt ces dernières années, il est le dernier gardien de la hiérarchie des Reds cette saison.

Alors qu'il ne passe pas beaucoup de temps sur les terrains, il semble qu'il en passe beaucoup plus dans la salle de sport. Hier, vendredi, le portier a publié une photo de lui sur son compte Instagram qui a beaucoup impressionné ses followers.

Alors qu'on le connaissait jusqu'ici avec une carrure relativement mince, le joueur de 28 ans s'est affiché avec un corps nettement plus musclé. "Un après-midi bien dépensé", a-t-il légendé, probablement en sortant de la salle de sport.

Dans les commentaires, les internautes n'ont pas manqué de souligner la transformation physique impressionnante du joueur. "Machineeee", "Wow, quelqu'un est allé à la salle", "Il est comme le Terminator maintenant plus personne ne le passera", peut-on lire.