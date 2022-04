Zimmermann remporte son premier tournoi de tennis de la saison en double

(Belga) Kimberley Zimmermann (WTA 84 en double) et sa partenaire polonaise Katarzyna Piter (WTA 90 en double) ont remporté le double au tournoi de tennis W80 d'Oeiras, épreuve du circuit ITF sur terre battue dotée de 80.000 dollars, samedi, au Portugal. Le duo belgo-polonais, tête de série N.1, a dominé l'Allemande Katharina Gerlach (WTA 317 en double) et la Serbe Natalija Stevanovic (WTA 266) en finale, 6-1, 6-1, en 1 heure et 2 minutes.

Zimmermann, 26 ans, décroche sa 18e victoire sur le circuit ITF, sa première de la saison. Elle compte aussi un titre WTA, conquis l'an passé à Palerme aux côtés d'Erin Routliffe, à son palmarès. Il s'agit de sa première victoire avec Piter, 31 ans. La Polonaise compte elle 25 succès sur le circuit ITF et un sur le circuit WTA. (Belga)