Top Division Women - Liège bat Boom et complète le dernier carré

(Belga) Seul match du premier tour des playoffs de Top Division Women à se jouer lors d'une 3e manche décisive, le duel entre Liège et Boom a tourné en faveur des Panthers. À domicile, les Liégeoises se sont imposées 81-62 contre Phantoms Boom afin de se hisser en demi-finales du championnat de Belgique de basket féminin.

Après une victoire des Panthers à Boom (74-75) et un succès anversois en terres liégeoises (57-81), le 3e match a vu Liège dominer la rencontre. Vendredi soir, Castors Braine (N.1), Malines (N.2) et Namur (N.3), championnes en titre, ont facilement composté leur ticket pour le dernier carré, validant tous une première victoire par un nouveau succès, respectivement contre le Spirou Charleroi, Waregem et Courtrai. (Belga)