Les Belges à l'étranger - Strasbourg se place dans la course pour l'Europe

En partageant 1-1 face à Lyon à domicile lors de la 31e journée, Strasbourg a aligné un neuvième match sans défaite en Ligue 1. Cette série permet aux Alsaciens de se placer dans la course à l'Europe (52 points, 4e). Quant aux Gones, ils se retrouvent 10e avec 46 points, cinq de moins que Nice (5e). Matz Sels était bien dans le but strasbourgeois et Jason Denayer dans l'axe de la défense lyonnaise.

Grâce à un pressing efficace, Strasbourg a régulièrement mis la défense lyonnaise en difficulté et sur une remise de la tête de Ludovic Ajorque, Ibrahima Sissoko a profité de l'hésitation entre Tanguy Ndombele et Léo Dubois pour ouvrir la marque d'un petit pont (20e, 1-0). S'il a eu du mal à sortir de sa moitié de terrain en première période, l'OL était plus présent offensivement après le repos. Sur un centre de Dubois vers le deuxième poteau, le défenseur visité Frédéric Guilbert est passé à côté du ballon et Karl Toko Ekambi a conclu à bout portant (90e, 1-1). En Ligue des Champions asiatique, Al Duhail et Toby Alderweireld se sont imposés 0-1 à Buraidah, en Arabie saoudite, dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe D. L'attaquant kényan Michael Olunga a inscrit l'unique but de la rencontre (84e). Battu par le club saoudien d'Al-Taawon (1-2) lors de la première rencontre, Al Duhail est deuxième avec trois points, tout comme dAl-Taawon (1er) et Sepahan (3e), vainqueur 1-3 du club ouzbek de Pakhtakor en ouverture. A 22h15, Al-Taawon reçoit Pakhtakor. Seul le premier se qualifiera pour la phase suivante.