Les Belges à l'étranger - L'AC Milan partage à Torino mais reprend la tête du classement

(Belga) L'AC Milan a été tenu en échec par Torino (0-0) lors du dernier match de la 32e journée du championnat d'Italie au programme dimanche. Au classement, les Rossoneri prennent malgré tout la première place du classement avec 68 points, deux de plus que l'Inter, qui a disputé un match de moins, et de Naples battu par la Fiorentina.

À l'AC Milan, Stefano Pioli a opté pour un trio avec Alexis Saelemaekers en soutien d'Olivier Giroud, seul en pointe. La première période a été disputée sur un bon rythme mais les occasions de but n'ont pas été légion. Etrit Berisha, le gardien turinois, a effectué une belle parade sur un tir à la limite du rectangle de Davide Calabria (24e) et sur une action en un temps de Torino, le portier milanista, Mike Maignan, a été heureux de voir une frappe puissante de Samuele Ricci passer à côté (33e). La première grosse occasion de la seconde période a été pour l'ancien Standardman Mergim Vojvoda dont la frappe dans la lucarne a été déviée par Maignan (47e). Le gardien français a encore eu un solide réflexe sur une tentative de Ricci (66e) et une volée d'Ola Aina (81e) et a bloqué en deux temps un missile de Pietro Pellegri (84e). L'AC Milan s'est également montré dangereux par Theo Hernandez (59e), Sandro Tonali (74e) et Giroud (77e) et son forcing final ne lui aura pas permis de l'emporter. (Belga)