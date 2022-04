 Des supporters interrompent le match Francfort-Fribourg en s'accrochant aux poteaux du but (photos)

Trois jours après sa superbe prestation contre Barcelone en Ligue Europa (1-1), l'Eintracht a cédé à domicile 2-1. Francfort est désormais à cinq points des places européennes, à cinq journées de la fin du championnat. La victoire de Fribourg lui permet de conforter sa cinquième place, directement qualificative pour la phase de groupes de Ligue Europa, à trois points du RB Leipzig.



Le match a été interrompu quatre minutes juste après le coup d'envoi, lorsque deux militants pour le climat se sont amarrés aux poteaux de but avec des attaches de câbles. Ils portaient des T-shirts où l'on pouvait lire, en allemand: "Dernière génération - Stoppez la folie des énergies fossiles". Les stadiers les ont détachés et escortés hors du stade.



Une manifestation similaire avait eu lieu récemment en Angleterre lors du match de Premier League entre Everton et Newcastle.